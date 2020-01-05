شاهد.. وليد توفيق يطمئن علي نانسي عجرم وزوجها بعد السطو علي منزلهم

حرص المطرب وليد توفيق علي الإطمئنان علي نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم، بعد اقتحام سارق منزلهم وتهديدهم بسلاح كان في حوزته، وحمد الله علي سلامتهم بعد مرور

الأزمة.نشر توفيق صورة قديمة جمعته بالثنائي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "الحمد لله على سلامتكم نانسي عجرم والدكتور فادي الهاشم".جدير بالذكر أن شاب سوري يًدعى محمد حسن الموسى، اقتحم منزل نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان فجر اليوم الاحد بقصد السرقة، ليفاجئ بزوجها الذي قام بمهاجمته وأرداه قتيلًا بعد تبادل لإطلاق النار من قبل الطرفان.