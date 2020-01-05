شاهد.. التحقيق مع زوج نانسي عجرم بعد مقتل سارق اقتحم منزله

خضع الدكتور ​فادي الهاشم​، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، للتحقيق بعد قتل السوري محمد حسن الموسى، الذي اقتحم منزلهما في نيو سهيلة كسروان بغرض السرقة.

أما عن الفنانة نانسي عجرم فقد أعلن مدير أعمالها جيجي

لمار مطمئنًا جمهورها، أنها بخير ولم تتعرض سوى لإصابة بسيطة في قدمها أثناء الاشتباكات التي وقعت بين زوجها والسارق.جدير بالذكر أن صحيفة "النهار اللبنانية" أفادت بأن السارق كان مسلحًا وتسلل لمنزلها، ولقد تمكن بواسطته من إبعاد 3 حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن شهر المسدس في وجوههم، ليفاجأ بزوج نانسي عجرم بمجرد دخوله إلى المنزل الذي اضطر لمهاجمته وقتله من خلال إطلاق نار متبادل، بعد محاولات منه لعرض المال عليه للمغادرة.