دعمت المطربة إليسا صديقتها الفنانة نانسي عجرم، بعد تعرض منزلها لمحاولة سرقة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر". وكتبت إليسا في تغريدة عبر حسابها قائلة: "ألف الحمدلله على سلامتك وسلامة عيلتك وبناتك. الله نجاكن من هالبشاعة وحماكن إنتي وجوزك وحمي بناتك. ما فيي أتصوّر قدي بشع اللي صار بس الحمدلله إنو إنتو بخير. .الله يحميكي ويحمي عيلتك. العيلة أهم شيء". وسلامة عيلتك وبناتك. الله نجاكن من هالبشاعة وحماكن إنتي وجوزك وحمي بناتك. ما فيي أتصوّر قدي بشع اللي صار بس الحمدلله إنو إنتو بخير. .الله يحميكي ويحمي عيلتك. العيلة أهم شيء". ويذكر أن منزل الفنانة نانسي عجرم تعرض لمحاولة سرقة، وتمكَّن زوجها الدكتور فادي الهاشم من مواجهة السارق الذى كان يحمل السلاح، وتم تبادل إطلاق النار بين الطرفين أدى إلى مقتل السارق على الفور.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابتها ومحاولة سرقة منزلها.. إليسا توجه رسالة لـ نانسي عجرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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