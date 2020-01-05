خاص الفن-شيرين عبد الوهاب تحقق حلم حياتها في مانشستر

ميرنا وليد - بيروت - اقتربت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ من تحقيق حلمها الذي افصحت عنه لزوجها ​حسام حبيب​ من فترة وهو امتلاك منزل في مانشستر، والذي اتفق من فترة مع أحد الشركات العقارية في لندن من أجل البحث عن منزل يناسبهما وبالفعل تم العثور على منزل لائق ويتتوجه شيرين وحسام إلى هناك خلال الفترة المقبلة من اجل الإنتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالمنزل ولكن بعد أن تنهي ارتباطاتها الفنية في القاهرة في الوقت الحالي.

الجدير بالذكر أن لاعب الكرة الشهير محمد صلاح يعيش مع زوجته في مانشستر.

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