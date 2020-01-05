ميرنا وليد - بيروت - بعد انتشار تسجيلات صوتية لاتصال بين منظم الحفلات ​ميشال حايك​ وعاملة المنزل لديه يقنعها فيه أن تمارس الجنس معه وتسجيل صوتي للعاملة وهي تعترف بكل تفاصيل محاولات التحرش التي جرت على حد قولها، أصدر السيد ميشال حايك بياناً ذكر فيه:"بإسمي وبإسم شركة "دوبل آيت برودكشن" أودّ أن أوضح للرأي العام اللبناني بأنّ التسجيل الصوتي المنسوب لي والمتداول به على مواقع التواصل الإجتماعي هو مفبرك وعار عن الصحة شكلاً ومضموناً وبات واضحاً بأنّ من وراءه همّه الوحيد التشهير والنيل من سمعتي وسمعة الشركة وأنّنا وللغاية تلك قد وضعنا المسألة ضمن الأطر القانونية وباتت تحت عهدة القضاء المختص منذ اليوم الأول لنشرها وسينال الفاعلين عقابهم كي لا تستباح كرامات الناس للإبتزاز أو المساومة وشكراً لتفهمكم. إقتضى التوضيح."

وفي اتصال لموقعنا مع ميشال حايك كشف لنا أن العاملة المنزلية الفيليبينية الجنسية سرقت من منزله الكثير من الأشياء، وكانت ستتزوج ناطور المبنى الذي يمكث فيه حايك، إلا أنها لم تتزوجه.

والناطور قال لميشال حايك أن العالمة المنزلية قالت له أي للناطور أنها ستنتقم من ميشال حايك.



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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن-بعد انتشار فضيحة التحرش الجنسي بعاملته المنزلية..ميشال حايك يكشف الحقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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