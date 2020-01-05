خاص الفن- ريم البارودي زوجة سيد درويش قريباً

ميرنا وليد - بيروت - في سرية تامة تعمل الممثلة ​ريم البارودي​ على التجهيز لعرض مسرحي بعنوان سيد درويش عن قصة حياة الموسيقار الكبير الراحل سيد درويش والذي يجسد شخصيته في العمل الممثل محمد عادل ، وتجسد البارودي في المسرحية شخصية زوجته ومن المفترض أن يبدأ عرضها في شهر شباط/ فبراير المقبل.

ويأتي ذلك بعد مع نجاح ريم في العرض المسرحي جوازة مرتاحة والذي يشاركها بطولته أحمد صفوت وتم عرضه من فترة في مدينة الغردقة وقريبا سيتم عرضه ايضا في القاهرة.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال ريم البارودي هو مسلسل قيد عائلي والذي حققت من خلاله نجاحا كبيرا وتم تكريمها في الجزائر عن دورها في العمل.

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