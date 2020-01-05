تراند اليوم : نانسي عجرم تعتزل الحفلات مؤقتا

كشفت تقارير أن الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، ستعتزل إحياء الحفلات الغنائية لمدة شهر واحد فقط، هو يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقررت عجرم اعتزال الحفلات لكي تتفرغ لأسرتها، وتقضي إجازة معهم خلال الشهر الجاري، وذلك بعد إحيائها حفل رأس السنة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحسب فضائية “إل بي سي” اللبنانية.

ومن المتوقع أن تستأنف نانسي عجرم نشاطها الفني في شهر فبراير/ شباط المقبل، بإحيائها حفلا في المملكة العربية السعودية.

Advertisements

يشار إلى أن نانسي عجرم شاركت، أمس السبت، في الموسم الثالث والجديد من برنامج المسابقات الغنائية للأطفال “ذا فويس كيدز“، الذي انتهت من تصويره خلال الفترة الماضية، ويشاركها في لجنة التحكيم كلا من المطرب المصري، محمد حماقي، والمطرب اللبناني، عاصي الحلاني.

واختتمت نانسي عجرم حفل رأس السنة بمسرح جزيرة المارية بأبوظبي، ضمن احتفالات رأس السنة، بأغنية “بدنا نولع الجو” التى أعادتها للمرة الثانية، وسط أجواء احتفالية من الجمهور، الذى حضر مبكرا لحضور الحفل، الذي قدمت فيه نانسي أغانيها الشهيرة، منها “أطبطب وأدلع”، “ماشي حدي”، “معقولة الغرام”، “مشتاقة ليك”، “ما فيي عيش إلا معك”، “أخاصمك آه”، “بتفكر في إيه”، “الدنيا حلوة”، “واثق بحاله”.