تراند اليوم : سوري الجنسية.. تفاصيل حادثة السرقة التي تعرضت لها عائلة نانسي عجرم فجر اليوم

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى مجموعة من الصور للص الذي تعرض للفنانة نانسي عجرم في منزلها بعد قتله على يد زوجها دفاعا عن زوجته وبناته.

وظهر في الصورة اللص وهو يرقد على الأرض وملثم بقناع أسود لعدم إظهار هويته.

دخل محمد حسن الموسى (مواليد العام 1989، سوري الجنسية)، فجر اليوم، ملثّمًا إلى فيلا الفنانة #نانسي_عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم، فعمد إلى إشهار مسدسه في وجه، فحصل إطلاق نار بين الاثنين، مما أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية.