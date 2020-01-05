أبناء النجوم يثيرون ضجة بوسامتهم ومواقفهم الغريبة.. ابنة احمد حلمي ونجل لوسي الأبرز

من فترة لأخرى يظهر الكثيرون من أبناء نجوم الفن عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويثيرون ضجة كبيرة بسبب إطلالتهم، وكانت آخر هذه الإطلالات لفتحي نجل الفنانة لوسي، وحققت صورته رواجاً كبيراً عبر مواقع التواصل، كما ظهرت أيضاً ناريمان ابنة الفنان الكبير حسن يوسف والفنانة شمس البارودي في حفل توزيع جوائز نايل دراما، وكان هذا هو الظهور الأول لها، واعتُقد أن ابنة حسن يوسف ستكون محجبة ولكنها كانت عكس ذلك.

أيضاً الفنانة الشابة لي لي أحمد حلمي التي تميزت في موهبة الرسم والتي انتشر لها الكثير من الصور خلال الفترات الماضية، وأشاد الكثيرون من محبي والدها ووالدتها بموهبتها، وأشاد الكثيرون بجمالها الطبيعي.

كما ظهر أيضاً خلال الفترات الماضية ابن الفنانة الراحلة هالة فؤاد وأخو الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي حرص على حضور عزاء أخيه، ووصل إلى مطار القاهرة ووجد الفنانة مي نور الشريف في انتظاره، والتُقطت لهما مجموعة من الصور خلال وصوله، وأثار ظهوره ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل؛ لأن الكثيرين كانوا لا يعلمون أن هيثم أحمد زكي له أخ.

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أيضاً نجل الفنانة دينا علي الذي ظهر معها منذ فترة في عدد من الصور له، وأشاد الكثيرون بإطلالتهما. في ما أثارت ابنة أحمد الفيشاوي ضجة بظهورها نصف عارية من خلال صورة لها من عمر الثامنة في مرحلة الطفولة.

وأخيراً نجل الفنانة ريهام عبد الغفور يوسف الذي ظهر مع والدته في عدد من الصور، وتفاجأ الكثيرون من محبي ريهام عبد الغفور أن لديها شاباً في هذا العمر، وأشاد الكثير من محبيها بوسامته.

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