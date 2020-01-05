صور: جريمة في منزل نانسي عجرم... مقتل سارق اقتحم فيلتها وتوقيف زوجها

دخل السوري محمد حسن الموسى مواليد العام 1989، فجر اليوم الأحد مُلثَّماً إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة، لكنه فوجىء بزوجها الدكتور فادي الهاشم، فعمد إلى شهر مسدسه في وجهه، فحصل إطلاق نار بين الإثنين، ما أدى إلى مقتل السّارق على الفور، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية

وقد أفادت مصادر قريبة من التحقيق في حادث دخول سارق الى منزل نانسي، أنّه تمكن من التسلل ليلاً الى داخل المنزل مسلَّحاً بمسدس تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل المنزل، ولم يتمكن زوج عجرم من ردعه رغم محاورته له وعرضه المال عليه للمغادرة.

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وتابع السارق طريقه الى غرفة تنام فيها بنات عجرم، مهدّداً بقتل من يعترض طريقه بمسدسه يميناً ويساراً، وعندما أصرّ على التوجه الى غرفة البنات، حاول زوج عجرم ردعه عن ذلك، عندها عاجل السارق بطلقات نارية أدّت الى مقتله وإصابة ناتسي في رجلها.

واعتبرت مصادر التحقيق أنّ زوج عجرم الذي هو قيد التحقيق كان في حال الدفاع المشروع عن النفس، في اعتبار أنّ السارق اقتحم منزله وهاجم افراد أسرته مسلَّحا بمسدس ليتبين بعد حصول الحادث انه مسدس خلبي.

وقد اصدرا القاضية غادة عون قرارا بتوقيف زوج نانسي على ذمة التحقيق.