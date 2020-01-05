قرار بتوقيف فادي الهاشم زوج نانسي عجرم

كتب امير فتحي في الأحد 5 يناير 2020 02:55 مساءً - أصدرت المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قرارا بتوقيف زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم، على اثر تبادل اطلاق النار بينه وسارق من التابعية السورية دخل فيلته فجر اليوم في نيو سهلية في قضاء كسروان، بهدف السرقة، من أجل اتخاذ الاجراءات القانونية.

وكانت قد بثت قنوات لبنانية مقطع فيديو يرصد لحظة دخول السارق الى منزل نانسي عجرم والمواجهة التي دارت بينه وبين الدكتور فادي الهاشم.