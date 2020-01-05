علياء بهات تبدأ عام 2020 بأربع مشاريع فنية ضخمة

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

مع بداية العام الجديد، يستعد نجوم بوليوود أيضًا لمعارك شباك التذاكر في عام 2020. ومن بين هؤلاء المشاهير، علياء بهات، التي تسعى أيضًا إلى تحقيق أعلى مستوى، بفضل مشاريعها الأربعة الضخمة الجاهزة للبدء في تصويرها عام 2020.

في حديثها عن توقعاتها لهذا العام، كشفت ممثلة Raazi عن سرورها للغاية بالعام الجديد، وتأمل في مواصلة العود الفني. كما أكدت علياء إعجابها في دردشة مع هندوستان تايمز، أن فيلمها “إن شاء الله، سيكون أكبر أعمال عام 2020 عامًا”.

الممثلة البالغة من العمر 26 عاما، كانت قد قدمت العام الماضي، فيلمين، “جولي بوي” و”كالانك”، حيث لقيا ترحيب واسع من الجمهور، وادعت تماما أن الناس سوف نرحب بمشاريعها الفنية القادمة.

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تقول، “أعتقد أن وجود إصدارين في السنة أمر جيد بما فيه الكفاية، لكن هذا العام، لدي أربعة. آمل أن يخلقوا جميعًا مكانًا صغيرًا في قلوب الناس. كلهم مميزون جدًا بالنسبة لي. “

في سياق أخر، كانت علياء قد فاز، بلقب الأنثى الآسيوية الأكثر جاذبية في 2019 وتلتها زميلتها ديبيكا بادوكون في استطلاع على الإنترنت نشرته مجلة إنجليزية، الأربعاء.

وكانت مجلة “Eastern Eye” الأسبوعية الإنجليزية، قد أعلنت أن بهات تصدَّرت قائمها السنوية، وذكرت أنَّ نجمة السينما الهندية كانت الأفضل في 2019 سواء بحصد الجوائز أو حضور المهرجانات العالمية عن دورها في فيلم “جالي بوي”، بالإضافة إلى كونها المرأة الآسيوية الأكثر جاذبية.