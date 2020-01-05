استعداداً لعمل ضخم في 2020.. نيك جوناس وبريانكا شوبرا بعطلة رومانسية.. صور

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

قضت النجمة الهندية وبريانكا شوبرا، وزوجها المغني الأمريكي نيك جوناس عطلة رومانسية مؤخرًا في منتجع ماموث ماونتن للتزلج في كاليفورنيا، حيث اختار الثنائي للاحتفال بالعام الجديد في موقع أثيري وساحر.

شارك الزوجان على حسابهما الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram متابعيهما، لمحة كاملة عن الحب والاستمتاع بالحياة إلى أقصى حد في أثناء ترحيبهما بعام 2020 بأذرع مفتوحة.

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تظهر الصورة التي نشرها أهم وأشهر ثنائيات العالم خلال نظرة رومانسية إلى غروب الشمس في أثناء ركوبهما على متن قارب. يمكن رؤية نيك وهو يحمل كأس شراب في إحدى يديه. فيما قالت بريانكا في تعليق رومانسي على اللقطة المحببة: “الحياة كما ينبغي أن تكون”. فيما حصدت الصورة أكثر من 2.1 مليون علامة إعجاب في 19 ساعة.

صوة أخرى تؤكد شعبية نجمة “بيواتش”، حيث ظهرت بريانكا وهي تجلس على إحدى الشواطئ، وكانت تستمتع بالجو الدافئ، وحصدت هذه الصورة أكثر من 1.4 مليون علامة إعجاب خلال 10 ساعات فقط.

جديرًا بالذكر أن كل من نيك جوناس وبريانكا شوبرا، كثيرا ما يحرصان على مشاركة أدق تفاصيل حياتهما، ما بين الأحداث العامة والفنية مثل حضور المهرجانات والمشي على السجادة الحمراء، أو عبر تواصلهما مع العائلة أو الأصدقاء خلال الحياة نشاطات الحياة اليومية.