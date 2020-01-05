جانيت جاكسون تحتفل بعيد ميلاد ابنها عيسي.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تحاول دائما النجمة والمطربة الأمريكية جانيت جاكسون أن تبعد أبنها عيسي، عن أعين وسائل الأعلام بشتي الطرق، حتي عندما قررت النجمة العالمية البالغة من العمر 53 عاما، أن تهنئ طفلها بعيد ميلاده كان من خلال صورتها هي متجاهله تماما الكشف عن صورة طفلها التي تمني الكثيرين رؤيته.

وكانت النجمة العالمية جانيت قد احتفلت بعيد ميلاد ابنها الوحيد ” عيسي ” الثالث، و ذلك بنشرها علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي الشهير ” إنستجرام ” حيث نشرت صورتها و هي في الأشهر الأخيرة من الحمل و كأنه ممنوع أن تنشر صوره طفلها، و علقت جانيت علي الصورة قائلة : منذ 3 سنوات ، باركني الله في سن الخمسين واعطاني أعظم هدية، طفلي، عيد ميلاد سعيد حبيبي، ماما تحبك أكثر من أي شيء آخر في هذا العالم .

و لاقت الصورة اعجاب قطاع كبير من محبي و معجبي جانيت جاكسون من مرتادي صفحتها التي تضم أكثر من 4 مليون شخص، حيث انهالت عبارات التهنئة بعيد ميلاد عيسي بكثافة وهوما لفت الأنظار، كما تم تداول الـ post بكثافة عبرمواقع التواصل الأجتماعي .

والجدير بالذكر أن جانيت جاكسون كانت محط انتقاد الكثيرين في كل مرة تظهر فيها بتوقيع مصوري “البابارتزي ” و ذلك بسبب إهمالها الشديد بنفسها و ذلك سواء في طريقة انتقائها لملابسها او تصفيفه شعرها التي يصفها الكثيرين بأنها مهلهلة، وذلك تحديدا بقعد انجاب طفلها عيسي من زوجها السابق الملياردير وسام المانع.