القبض على نجم الروك الأمريكي رود ستيوارت

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعلنت الشرطة الأمريكية أنه تم القبض على نجم الروك البريطانى رود ستيوارت، خيث أنه متهم بتوجيه لكمة إلى حارس فى فندق خلال سهرة رأس السنة فى فلوريدا، حيث كان المغنى البالغ من العمر 74 عامًا مع عائلته فى فندق عندما منعوا من دخول حفلة مقامة للأطفال فى الفندق.

ويتهم رود ستيوارت بضرب الحارس المشرف على الحفلة فى القفص الصدرى عندما لم يذعن لاحتجاجات ابنه، وتم القبض على المغنى المعروف بصوته الأجش وشعره الأشقر بتهمة الضرب، وهى جنحة تعاقب عادة بفرض غرامة مالية، وطلب منه المثول أمام محكمة فى بالم بيتش فى 5 فبراير المقبل، وذلك وفقًا لما نقلته “العين الإخبارية” عن وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب”.

و أكد مغنى الروك البريطانى رود ستيوارت، فى منتصف ديسمبر الماضى، أنه شفى تماما من مرض السرطان بعد معركة سرية استمرت لعامين، وذلك بحسب موقع فني عالمي حيث يقول رود ستيوارت، إنه تم تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا أثناء فحص روتينى، وفضل أن يكون هذا الخبر “سر”، لكنه الآن فى حالة صحية جيدا بعد التخلص من هذا المرض.

وكان المغنى البريطانى البالغ من العمر 74 عامًا، أطلق حملة جديدة مقرها فى المملكة المتحدة لتشجيع الرجال على اكتشاف مبكر لمرض سرطان البروستاتا عن طريق اختبار طبى وذلك من أجل تجنب الوفاة.

والجدير بالذكر أن رود ستيورات هو مغنى روك وكاتب أغانى بريطانى ولد فى يوم 10 يناير 1945، وبدء النجم الشهير مسيرته الفنية فى 1961 ومستمر فى تحقيق النجاحات حتى الآن، ومن أبرز أغنياته ” i don’t want to talk about it “ و ” young turks ” و ” forever young ” ، وغيرهم.