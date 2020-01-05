كاميرون دياز تستقبل مولودها الأول بعد 5 سنوات من زواجها

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعلنت الممثلة والنجمة الأمريكية كاميرون دياز، البالغة من العمر 47 عاما، وذلك عبر منشور بها على حسابها على موقع “إنستجرام” للتواصل الاجتماعي، عن استقبالها هي وزوجها بنجي مادن، البالغ من العمر 40 عاما، أول أطفالهما، وذلك بعد 5 سنوات زواج.

النجمة العالمية كاميرون دياز، أكدت أن طفلتها “رادكس” أسرت قلبها هي ووالدها، وأن حضورها أكمل عائلتهما.

ووعدت كاميرون دياز وزوجها أن يحافظا على خصوصية حياة طفلتهما رادكس، موضحين أنهما لن يشاركا أي صور أو تفاصيل عنها في المستقبل.

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وكانت كاميرون دياز وبنجي مادن، قد احتفلا بزفافهما في يناير عام 2015، وعن زوجها صرحت “دياز” لمجلة “إنستايل”، “إن الزواج منه كان أفضل شيء حدث لي على الإطلاق، فهو الأفضل وأعظم إنسان، وهو شريكي العظيم.

وعلى جانب أخر، أكد مصدر فني مقرب من النجمة الأمريكية اللامعة كاميرون دياز، أنها اعتزلت التمثيل، وأنها لن تشارك في أي أفلام سينمائية جديدة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنها تعيش حالة من التشبع الفني.

وتابع المصدر بحسب موقع Et أن كاميرون، تود في الاستمتاع بحياتها الخاصة مع زوجها بينجي مادن التي تزوجته عام 2015، لافتة الى أنها سعيدة بحياتها.

والجدير بالذكر أن أحدث أعمال كاميرون دياز السينمائية هو فيلم Annie، من انتاج عام 2014، ومن حينها رفضت الكثير من السيناريوهات التي عرضت عليها.