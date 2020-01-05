جنازة شعبية للإعلامية اللبنانية نجوى قاسم.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وصل جثمان الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم، مساء الجمعة 3 يناير، من مطار دبي إلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت.

وكان في استقبال جثمانها في صالون الشرف بالمطار، أفراد عائلتها، الذين رفعوا صورة كبيرة للراحلة، كما حضر ممثل رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، ووزير الإعلام جمال الجراح، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السفيرة نجلا عساكر، وقنصل لبنان في دبي عساف ضومط، إضافة إلى عدد من زملائها الإعلاميين.

وانهارت والدة الإعلامية اللبنانية الراحلة في نوبة بكاء شديدة، وسط حالة من الحزن والتأثر من جميع الموجودين، وقد تم تشييع جثمان الإعلامية اللبنانية الراحلة بعد ظهر السبت 4 يناير في بلدتها جون.

وكانت مذيعة قناة العربية الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم قد توفت إثر تعرضها لنوبة قلبية، في شقتها في دبي.

شبكة قنوات العربية والحدث أصدرت بيانا تنعي فيه الإعلامية الراحلة نجوى جاء فيه: “وإذ تنعى شبكة “العربية” و”العربية الحدث” الزميلة نجوى قاسم فإنها تستذكر مشوارها الصحافي الطويل الذي بدأ مع العربية منذ انطلاقتها عام 2003 كمذيعة ومراسلة ميدانية شاركت في تغطية عدد من الأخبار والحروب لا سيما في العراق وأفغانستان”.

Advertisements

ونجوى قاسم وُلدت في 7 يوليو عام 1967 في بلدة جون، عملت مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية في قناة العربية الفضائيّة، حيثُ كانت تقدمّ البرنامج اليومي «حدث اليوم» على قناتي العربية و‌العربية الحدث.

غطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان عملت 11 عاماً لحساب تلفزيون المستقبل اللبنانية قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في العام 2004 رغبة منها في قناة أكثر تخصصاً في الأخبار السياسية.

في العام 2006 حصلت قاسم على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام في بيروت.سميت على موقع قناة العربية ب”قطعة الكريستال” وسمتها جريدة الرياض السعودية ب”المراسلة الحربية”.

في 2004 نهضت من بين الحطام حاملة المايكرفون بعد دقائق من انفجار استهدف مكتب قناة العربية في بغداد لتُبث على الهواء وقائع الحادث قبل أن تهرع إلى الشارع لإيقاف السيارات لنقل الجرحى للمستشفيات فيما كانت هناك عدة جثث قد تناثرت اشلائها جراء قوة الانفجار.

في العام 2011 تم اختيارها بين أقوى مئة سيدة في العالم العربي من قبل مجلة أريبيان بزنس ، وحصلت في العام 2012 على جائزة مؤسسة مي شدياق للإبداع التلفزيوني.