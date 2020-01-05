أول صورة لمقتحم منزل نانسي عجرم بعد مقتله.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نُشر أول صورة للص السوري محمد حسن الموسى، والذي اقتحم منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم فجر اليوم الأحد.

وكان اللص، قد استطاع التسلل لفيلا نانسي، في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة، لكنه فوجىء بزوجها الدكتور فادي الهاشم، فعمد إلى شهر مسدسه في وجه، فحصل إطلاق نار بين الإثنين، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية.

اللص كان مسلَّحاً بمسدس تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل المنزل، ولم يتمكن زوج عجرم من ردعه رغم محاورته له وعرضه المال عليه للمغادرة.

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وأضافت المصادر أن السارق تابع طريقه الى غرفة تنام فيها بنات نانسي عجرم، مهدّداً بقتل من يعترض طريقه بمسدسه يميناً ويساراً، وعندما أصرّ على التوجه الى غرفة البنات، حاول زوج عجرم ردعه عن ذلك، من دون هوادة، عندها عاجل السارق بطلقات نارية أدّت الى مقتله.

واعتبرت مصادر التحقيق أنّ زوج نانسي عجرم الذي هو قيد التحقيق كان في حال الدفاع المشروع عن النفس، في اعتبار أنّ السارق اقتحم منزله وهاجم أفراد أسرته مسلَّحا بمسدس ليتبين بعد حصول الحادث أنه مسدس خلبي.

وحرص عدد من النجوم على الاطمئنان على نانسي عجرم، وأولادها بعد الحادث الذي تعرضوا له والذي تعرضت فيه للإصابة بقدمها، وتمنوا لهم دوام السلامة، ومنهم الفنانة الإماراتية أحلام، والفنانة اللبنانية إليسا.