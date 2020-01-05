أحلام توجه رسالة لنانسي عجرم بعد حادث اقتحام منزلها وإصابتها

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رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
شهد منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حادثة مفجعة فجر الأحد 5 يناير، وذلك بعدما تسلل لص إلى منزلها بلبنان، فأطلق زوجها النار عليه مما أدى إلى مقتله.
الفنانة الإماراتية أحلام وجهت رسالة لنانسي بعد الحادث، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث قالت: “ألف الحمد لله على السلامة يا أطيب قلب يا حبيبتي يا نانسي وسلامه زوجك وبناتك حبايبي ربي يحميكم”.
وأضافت: “ما بتستاهلي الا الخير والحمد لله انكم كنتوا موجودين بالبيت مع البنات والله قريت الخبر احس قلبي يغلي استودعتكم الرحمن”.
وكان اللص قد تمكن من التسلل ليلاً الى داخل المنزل مسلَّحاً بمسدس تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل المنزل، ولم يتمكن زوج عجرم من ردعه رغم محاورته له وعرضه المال عليه للمغادرة.
وأضافت المصادر أن السارق تابع طريقه الى غرفة تنام فيها بنات نانسي عجرم، مهدّداً بقتل من يعترض طريقه بمسدسه يميناً ويساراً، وعندما أصرّ على التوجه الى غرفة البنات، حاول زوج عجرم ردعه عن ذلك، من دون هوادة، عندها عاجل السارق بطلقات نارية أدّت الى مقتله.
واعتبرت مصادر التحقيق أنّ زوج نانسي عجرم الذي هو قيد التحقيق كان في حال الدفاع المشروع عن النفس، في اعتبار أنّ السارق اقتحم منزله وهاجم أفراد أسرته مسلَّحا بمسدس ليتبين بعد حصول الحادث أنه مسدس خلبي.
وظهرت صورة لنانسي عجرم كشفت عن إصابتها في قدمها اليسرى، وذلك خلال المعركة التي دارت بين زوجها وبين اللص.
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