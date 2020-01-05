منع دنيا بطمة وزوجها من السفر.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

منعت السلطات المغربية، الفنانة دنيا بطمة وزوجها ومدير أعمالها محمد الترك من مغادرة أرض المغرب، وذلك خلال استعدادهما للسفر إلى البحرين.

أحد شهود العيان نجح في رصد الفنانة وزوجها، وكان برفقتهما، والدتها، وذلك خلال تواجدهم في مطار الدار البيضاء، وسجل مقطع فيديو لنجمة Arab Idol وزوجها خلال مواجهتها لقرار منع السفر، حيث أكد أن بطمة أعربت عن غضبها، في الوقت الذي حاول فيه الترك تهدئة زوجته.

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قرار منع السفر جاء لتورط دنيا في قضية حساب فضائح المشاهير «حمزة مون بيبي» عبر تطبيق «سناب شات»، وهي نفس القضية التي تورطت فيها شقيقة الفنانة، ابتسام، حيث خضعت الشقيقتان للتحقيقات لمدة 12 ساعة، بعد أن تم توجيه عدة تهم تتعلق بـ«الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته»، إضافة إلى بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، وكذلك المشاركة في النصب والتهديد».

قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية اصدر قراراً بإطلاق سراح دنيا وأختها ابتسام بكفالة 400 ألف درهم مغربي (41634.14 دولارا أمريكيا) مع تحديد يوم 10 فبراير المقبل لأولى جلسات محاكمة النجمة المغربية في القضية.