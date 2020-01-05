العثور على توأم سيرين عبدالنور.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تبادل فانز الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور صوراً لفتاة محجبة تُدعى «دعاء منلا»، معربين عن شدة انبهارهم ودهشتهم من قوة الشبه بينها وبين سيرين.
«نسخة منها» كان أكثر التعليقات التي ارفقها فانز سيرين بالصور التي انتشرت بشكل كبير بينهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متغزلين في جمال ملامح الفتاة، ومؤكدين أن الفارق الوحيد بين دعاء والنجمة اللبنانية هو الحجاب.
سيرين استقبلت العام الجديد في مصر، حيث احيت حفل غنائي قوي في أحد فنادق مدينة شرم الشيخ، متألقة بفستان براق ذو شق مثير لأعلى الفخذ.
من ناحية أخرى، عُرض لسيرين عبدالنور مسلسل «الديفا»، و يتكون من 8 حلقات، لا تتخطّى كلّ واحدة منها العشر دقائق، وذلك بشكل حصري عبر موقع «شاهد.نت» التابع لمجموعة mbc، وتشارك سيرين في بطولته أمام الفنان السعودي يعقوب لفرحان في بطولته أمام المطربة المصرية بوسي، إضافة إلى الاعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز في أولى تجاربها التمثيلية، ووسام فارس وآخرين، ويركز العمل على حياة النجوم ويتناول حياة المشاهير وكواليس برامج المسابقات.
يُذكر أن سيرين عبدالنور شاركت في المارثون الرمضاني الماضي في بطولة «الهيبة» بموسمه الثالث أمام النجم السوري تيم حسن، والعمل من تأليف باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته، منى واصف، عبدو شاهين وأويس مخللاتي، وغيرهم، كما صرحت سيرين بمشاركتها في الموسم الدرامي لرمضان 2020 دون الكشف عن تفاصيل العمل الذي ستشارك في بطولته، كما تستعد لطرح كليب جديد لأغنية باللهجة المصرية.
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