أول تعليق لمي حلمي بعد إجهاضها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري محمد رشاد أن زوجته الإعلامي مي حلمي تعرضت لإجهاض جنينها.

وفي أول تعليق لمي بعد إجهاضها، كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “شكرا لكل الناس الي سألت عليه انتو عيلتي التانيه”.

وأضافت: “والله خرجت من العمليات يوم الخميس ودلوقتي احسن شويه وماتزعلوش لو غبت عنكم مابقدرش امسك التليفون كتير دعواتك ليا”.

وكان الفنان المصري محمد رشاد قد كشف أن زوجته مي حلمي تعرضت لإجهاض جنينها، حيث قال: “ربنا يعوضنا خير وطول ما انتي كويسة اللي راحوا يجي غيرهم ذرية صالحة باذن الله”.

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الفنان المصري أضاف: “قدر الله وما شاء فعل والحمدلله على جميع أمره، ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامة”، ودعا جمهوره لوجته بالشفاء وأن يعوضهما الله عن جنينهما المفقود.

وكان محمد رشاد ومي حلمي قد احتفلا بزفافهما، يوم 23 مارس، بعيدا عن أعين الصحافة والإعلام، وقد انتشرت مجموعة صور من حفل الزفاف، وتألقت مي في الصور فستان زفاف شديد الأناقة، بينما أطل رشاد ببذلة سوداء أنيقة.

يذكر أنه قبل ساعات من انطلاق حفل الزفاف الأول لمي حلمي ومحمد رشاد، تم إلغائه، وجاء هذا الخبر صادما لجمهورهما خاصة وأن كل منهما كان نشر صورا له أثناء استعدادهما لحفل الزفاف.

الثنائي لم يتحدثا عن تفاصيل الخلاف الذي حدث يوم الزفاف، وقالت مي بعدها إنها تعرضت للعديد من الشائعات ولكن الله سيعوضها وبالفعل عادت لمحمد رشاد بعد خلاف الأسرتين.

وتنشر الإعلامية المصرية مي حلمي الكثير من الصور الرومانسية التي تجمعها بزوجها محمد رشاد، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، والتي تكشف عن قوة الحب بينهما.