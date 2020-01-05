رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتسوق في أحد المولات.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال تسوقه في أحد المولات بمنطقة السادس من أكتوبر.

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، كانوا قد تداولوا مجموعة من الصور للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثناء تسوقه فى أحد المولات الشهيرة بمنطقة السادس من أكتوبر، وسط المواطنين وبدون حراسة.

رئيس الحكومة المصرية، انتشرت له صورا سابقة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعيدا عن المواقع الرسمية، خاصة مع عائلته فى مدينة الشيخ زايد، وعدد من الأماكن الأخرى، حيث تداول عدد من رواد المواقع التواصل في يونيو الماضي صورا لرئيس الوزراء أثناء وجوده بأحد السلاسل التجارية الشهيرة، لشراء احتياجاته.

Advertisements

وفي ديسمبر الماضى، نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورا لجولة أجراها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه عدد من الوزراء في شوارع محافظة أسوان.

يونس علق على الصور قائلا: رئيس الوزراء تحاور مع المواطنين، وسأل عن أحوالهم دون حجاب بينه وبينهم ودون وسطاء، لافتا إلى أنّ مدبولي والوزراء اشتروا “بهارات” من أسواق أسوان، وتناولوا الفول السوداني، والتقطوا الصور السيلفي مع المواطنين.

وفي منتدى شباب العالم ديسمبر الماضي، تداول رواد مواقع التواصل صورا لرئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة أثناء جلوسهم بين المواطنين دون حراسة في أحد الكافيهات.