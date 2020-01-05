تعرض الفنان أكمل رسلان لحادث سير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أكمل رسلان، عن تعرضه لحادث سير، ونشر صور الحادث عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.

وعلق أكمل على الصور قائلا: “قدر الله وما شاء فعل.. معرفش طلعت من الحادثة دي سليم إزاي، الحمد لله والشكر لله”.

وكشفت الصور عن تهشم السيارة بشكل كبير وتم نقل أكمل إلي المستشفى ليجرى بعض الفحوصات والأشعة للاطمئنان على نفسه وتبين أنه بحالة جيدة.

Advertisements

يذكر أن أكمل ابتعد عن الغناء بسبب أزمات إنتاجية، بسبب عقد الاحتكار، الأمر الذي جعله يعاني من حالة اكتئاب، وزاد وزنه لـ135 كيلو، ومن بين أغانيه: “هيموت”، “أوصافها”، “أناني”، “إبعد عني”.

وكان المنتج خالد جمال، قال في تصريحات صحفية إن المطرب أكمل رسلان كان قد تعاقد معه على إنتاج ألبومه الأخير، وقام بالتوقيع له على شيكات بدون رصيد مقابل حصوله على حقوق الإنتاج الخاصة بالأغاني التي تقوم الشركة بإنتاجها له.

وأضاف أن هناك 8 قضايا مرفوعة على أكمل، وقد تم الحكم في 4 منها حتى الآن، و أصبح لزامًا عليه أن يسدد المبالغ التي وقع عليها، أو أن يتم حبسه.

يذكر أن أكمل رسلان قدم عدد من الأغاني منذ ظهوره على الساحة ومنها: «مش لاعب، هوصل لقلبك، أنا ونصيبي، أستغماية، قول وفرحني، عادي وشغال»، كما اشتهر بتقديم إعلانات «لولوة».