إطلالة أسما شريف منير تشكك في حملها.. والإعلامية تكشف الحقيقة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الإعلامية المصرية أسما شريف منير جمهورها بمقطع فيديو من احتفالها وزوجها الفنان محمود حجازي بالعام الجديد، بحضور عدد من أصدقائهما.

الإعلامية المصرية ظهرت في الحفل بإطلالة سوداء، إلا أنها فشلت في إخفاء انتفاخ بطنها، وهو ما شكك في حملها في طفلها الأول من محمود حجازي.

أسما نفت صحة هذه التكهنات، مؤكدة أنها ليست حامل، وأن انتفاخ بطنها يعود لإصابتها بالقولون، حيث كتبت: “أنا مش حامل بس قولوني منتفخ”.

وكانت الإعلامية أسما شريف منير قد شاركت متابعيها مؤخرا بصورة لها برفقة زوجها الفنان محمود حجازي، من فترة تعارفهما وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام.

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أسما شريف منير، علقت على الصورة قائلة: “دي أول صورة أتصورها معاك كانت من ٣ سنين، و دي أول مرة نحس إننا هنتكعبل في بعض، اللحظة دي بصيت في عيني أوي (عشان صايع) و أنا سعتها قمت واقعه في حبك علي طول.. فاكر؟”.

وأضافت: “ربنا يخليك لينا و ميحرمنيش منك و نكمل مع بعض عمرنا كله.. بحبك.. كل سنة و أنت طيب و حنين و ناجح و في ضهري”.

في الوقت نفسه رد عليها زوجها محمود حجازي، قائلًا: “يخليكي لينا يا حبيبتي ووش الخير عليا و بين قوسين ( ) البصة دي كانت حقيقية أوي وأنا اللي بحمد ربنا انه جعلك نصيبي”، وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي تمنت لهما دوام السعادة والتوفيق.