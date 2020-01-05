مقتل سوري اقتحم منزل نانسي عجرم في لبنان.. صور

الأحد 5 يناير 2020

قالت وكالة الأنباء اللبنانية، أن مواطن سوري قتل فجر اليوم في منزل الفنانة نانسي عجرام بعد إقتحامه منزلها .



وذكرت الوكالة، أن سوريًا يدعى محمد حسن الموسى، من مواليد العام 1989، دخل فجر اليوم، وهو ملثم إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة، لكن السارق فوجىء بزوج الفنانة الدكتور فادي الهاشم، الذي أشهر مسدسه في وجه، فوقع تبادل إطلاق نار بين الإثنين، أدى إلى مقتل السارق على الفور.

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وتابعت الوكالة أن عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية حضرت إلى المكان، ولا تزال التحقيقات جارية.