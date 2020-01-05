فيديوجراف.. 5 أرقام قياسية تنتظر ميسي في 2020‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، لممارسة هوايته المفضلة في عام 2020، عبر تحطيم عدة أرقام قياسية جديدة.

وأنهى اللاعب الدولي الأرجنتيني العام الماضي برقم قياسي، بعدما أصبح أول لاعب يتوج بالكرة الذهبية 6 مرات، ليفض الشراكة بينه وبين غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي.

ومع بداية العام الجديد، يطمح البرغوث لإضافة مزيد من الأرقام القياسية لسجله التاريخي، إذ يأمل في أن يصبح أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مع فريق واحد.

ويملك الأسطورة البرازيلي بيليه الرقم القياسي بتسجيله 643 هدفا مع سانتوس، بينما أحرز ميسي 607 أهداف مع الفريق الكتالوني.

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كما يمني ميسي نفسه بتجاوز رقم زميله السابق، الإسباني تشافي هرنانديز، الذي سجل أكبر عدد من المشاركات مع البارسا برصيد 767 مباراة، حيث يتأخر عنه النجم الأرجنتيني بفارق 62 مباراة فقط.

وعلى مستوى دوري أبطال أوروبا، من الممكن لميسي معادلة رقم الويلزي ريان جيجز، أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي، بهز الشباك في 16 موسما على التوالي، حيث يفصل موسم واحد عن ذلك الرقم.

وعلى الصعيد الفردي، يمكن لميسي تعزيز رقمه القياسي بالفوز بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة، بالإضافة للتتويج بالحذاء الذهبي لنفس عدد المرات كأول لاعب يفعل ذلك في التاريخ.