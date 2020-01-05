إصابة نانسي عجرم في حادث سطو على منزلها.. ومقتل اللص

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هشام لاشينالأحد 2020/1/5 03:13 م بتوقيت أبوظبي
الفنانة نانسي عجرم
أصيبت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في ساقها، بعد تعرض منزلها لحادث سطو مسلح فجر الأحد.
وكشفت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن أن مواطنا سورياً قتل خلال محاولته السطو على "فيلا" نانسي عجرم في لبنان.
وأوضحت الوكالة أن السوري محمد حسن الموسى، مواليد عام 1989، دخل فجر الأحد ملثما إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في "نيو سهيلة كسروان" بقصد السرقة، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم، فعمد إلى شهر مسدسه في وجه، فحصل إطلاق نار بين الاثنين، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور.
وأشارت المصادر إلى أن اللص تمكن من التسلل ليلاً الى داخل المنزل مسلَّحاً بمسدس تمكن بواسطته من إبعاد 3 حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل المنزل، ولم يتمكن زوج عجرم من ردعه رغم محاورته له وعرضه المال عليه للمغادرة.
وأضافت المصادر أن السارق تابع طريقه إلى غرفة تنام فيها بنات عجرم، مهددا بقتل من يعترض طريقه، فحاول الزوج ردعه لكنه لم يمتثل فاضطر لإطلاق النار عليه وقتله.
ونشر الصحفي اللبناني إيلي باسيل، عبر حسابه على "تويتر" صورة للص بعد مقتله، وصورة أخرى للفنانة نانسي بعد تعرضها للإصابة في ساقها.
ونانسي عجرم متزوجة من طبيب الأسنان الشهير فادي الهاشم، الذي أنجبت منه بناتها "ميلا، إيلا، ليا".
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