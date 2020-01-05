خاص- النجوم يتمنون السلامة لعائلة نانسي عجرم بعد السطو المسلح على منزلها

عاشت عائلة النجمة نانسي عجرم لحظات عصيبة جداً بعدما دخل فجر اليوم الأحد ملثمًا إلى منزلها في “نيو سهيلة” – كسروان بقصد السرقة، لكنه فوجىء بزوجها الدكتور فادي الهاشم، فعمد إلى شهر مسدسه في وجه، فحصل إطلاق نار بين الإثنين، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور، وقد حضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية لمعرفة كل تفاصيل الحادث.

وبعد انتشار الخبر على مواقع التواصل، حيث انتشرت صورة لنانسي التي أصيبت بجرح طفيف جراء السطو المسلح على منزلها، تداعى عدد كبير من جمهورها من جميع انحاء العالم لتمني السلامة لها ولعائلتها، بالاضافة الى رسائل عديدة تلقتها نانسي من مشاهير ووجوه معروفة حيث تمنوا لها السلامة لها ولعائلتها.

كما ان السوبرستار راغب علامة اتصل هاتفيا للاطمئنان على نانسي وعائلتها فور شيوع الخبر.

وقد رصد موقع الخليج 365 التعليقات التي جاءت على الشكل التالي:

–راغب علامة: الحمدلله على سلامة الفنانة الصديقة نانسي عجرم وعائلتها من هذا الاعتداء على منزلها .الدولة اللبنانية مطالبة بالدفاع عن نانسي وعن غيرها من فنانين سفراء حقيقيين اسعدوا الانسان والوطن . حسنا فعل د. فادي بالدفاع عن عائلته..من واجب المسؤولين الاستشراس في الوقوف امام نانسي وعائلتها

–ماغي بوغصن: نانسي عجرم الف الحمدلله على سلامتك وسلامة عائلتك الحلوة. الله يبعد عنكن كل شر وعن كل الناس

–نوال الزغبي: الحمدالله على السلامة يا حبيبة قلبي الله رد عنك وعن عايلتك قلبنا معك

–ناجي اسطا: الف الحمدالله على سلامتك.. الله حماكي وحما عيلتك.. الله يسترنا ويحمي هالبلد وما نسمع بحالات متل هيدي كتير بالفترة اللي جايي

–احلام: الف الحمد لله على السلامه يا اطيب قلب يا حبيبتي يا نانسي وسلامه زوجك وبناتك حبايبي ربي يحميكم ما بتستاهلي الا الخير والحمد لله انكم كنتوا موجودين بالبيت مع البنات والله قريت الخبر احس قلبي يغلي استودعتكمالرحمن

–نجوى كرم: 7amdella 3ala salemetkoun, w nchallah ma bisiibkoun aza, w nechkour Allah ennou khlostou bi kheyr men hal 2tou3 Allah ykhallis hayda l balad men kell lli 3am ysiir fi.

–جمال فياض: كل التضامن مع الدكتور فادي الهاشم ومع حقه المشروع بالدفاع عن أسرته بوجه مجرم لا يستحق إلا مثل هذا المصير! قلبي ومشاعري وكل تعاطفي مع د. فادي والفنانة نانسي عجرم وبناتها، ومن أغلى علينا من أولادنا؟ الحمدلله، قدّر ولَطَف !

–باتريسيا هاشم: الله ستر ولطف وحماكِ انت وبناتك وزوجك.. حياتي يا ربي عالرعب يلي بتخايل عشتوه واختبرتوه .سلامتك حياتي انت وعيلتك وما تشوفوا شر ….الله ينجينا

–طارق سويد: حمدالله عالسلامة نانسي.. الله يحميلك بناتك و عيلتلك.. كل الحب

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–ناصيف زيتون: الف الحمدالله على سلامتك و سلامة عيلتك… الله قدر ولطف

–خضر علامة: الحمد لله على السلامة نانسي عجرم وعائلتك … والدكتور فادي عمل اللازم

–جومانا بوعيد: لحمدلله على سلامتك و سلامة عيلتك نانسي عجرم ما تشوفوا شر، الله يحميكم و تتخطّوا هالقصة البشعة بإيمان وراحة بال يا رب . God Bless You

–نيشان: نانسي حبيبة قلوب ملايين. الحمد لله على سلامتِك أنتِ وعيلتِك. الله سَتَر. الله يحميكُن. كلّ الحُبّ والتّضامُن معك.

–اليسا: ألف الحمدلله عا سلامتك وسلامة عيلتك وبناتك. الله نجاكن من هالبشاعة وحماكن إنتي وجوزك وحمي بناتك. ما فيي إتصوّر قدي بشع اللي صار بس الحمدلله إنو إنتو بخير. الله يحميكي ويحمي عيلتك. العيلة أهم شي

–فادي حداد: حمدالله عل سلامة، العائلة خط أحمر.

–رانيا يوسف: حمدلله علي سلامتك وسلامه عائلتك ويبعد عنكم كل شر

–هشام بولس: رغم بشاعة اللي صار وصعوبتو، الله ستر!! وألف الحمدالله على سلامتك وسلامة الصبايا، وسلامة الدكتور فادي الأب اللي اتضطر يروح للآخر ليحمي عيلتو…

— باسم رزق: شو هالسنة المبلشة بمصايب.. اول شئ الحمدالله ع سلامة عائلة نانسي عجرم وعلى رأسها د. فادي اللي واجه المعتدي ببطولة المفروض ما يندعى حتى للتحقيق..

–شيراز: حمدالله عالسلامة نانسي والله يحميلك عيلتك

ملاحظة: سنعمل على تحديث الخبر تباعاً خلال هذا اليوم.

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