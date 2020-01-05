محمد رمضان يخرج عن الغناء والتمثيل في 2020.. وهذا لونه الجديد

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتصاعد وتيرة علاقة الفنان المصري محمد رمضان مع عالم الغناء؛ فمنذ انطلاقته بهذا المجال في يونيو 2018 بأغنية "نمبر وان" وهو يواصل خطواته بتحقيق نجاح تلو الآخر خاصة أن الأغاني التي يطرحها عبر قناته على موقع "يوتيوب" تحقق عوائد مادية كبيرة.

وأكد مصدر مقرب من الفنان محمد رمضان في تصريح خاص لـ"فوشيا" أنه يستعد لخوض تجربة جديدة خلال العام الجاري 2020 من خلال إنتاج الأغاني التي تحمل نفس لونه الغنائي للمرة الأولى ولكن سيغنيها مطربو المهرجانات على أن يطرحها عبر قناته على "اليوتيوب" وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المصدر أن هناك جلسات عمل ستجمعه بمطربي المهرجانات داخل شركته التي تحمل اسم M.R لإنتاج الديجيتال خلال الفترة المقبلة على أن تكون الأعمال التي سيتم إنتاجها تشبه الموسيقى التي يظهر بها في أعماله الغنائية إضافة إلى تصوير هذه الأعمال على طريقة الفيديو كليب.

وكانت إدارة اليوتيوب قد توجت الفنان محمد رمضان، مطلع نوفمبر الماضي بلقب الفنان الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب، في منطقة الشرق الأوسط؛ إذ أعرب "رمضان" عن سعادته بهذا اللقب ونشر صورة له عبر حسابه على إنستغرام، وعلق: "الحمد لله قناتي الرسمية على يوتيوب تخطت 2 مليار و200 مليون مشاهدة، الفنان الأعلى مشاهدة على يوتيوب في الشرق الأوسط".

وخرجت الإعلامية السعودية سارة الدندراوي، عقب هذا الخبر لتكشف عن أرباح الفنان المصري سنويا وشهريا جراء التفاعل الكبير له عبر يوتيوب، موضحة في مقطع فيديو تم تداوله عبر الحسابات الفنية المهتمة بالمشاهير، أن موقع سوشال بليد الذي يهتم بتتبع الإحصاءات والتحليلات على وسائل التواصل الاجتماعي كشف عن التوقعات الربحية التي يحققها رمضان.

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وأضافت أن هذه التوقعات مبنية على عدد المشاهدات والاشتراكات عبر قناة محمد رمضان على اليوتيوب، مردفة أن موقع بليد توقع أن تصل الأرباح إلى حوالي 12 مليون ريال سعودي بما يعادل 3.3 مليون دولار سنويًا، فيما تصل الأرباح الشهرية لما يقرب من 275 ألف دولار، وهو ما يعادل مليون ريال سعودي.

يُذكر أن أغاني محمد رمضان التي طرحها عبر قناته على "اليوتيوب" وصلت إلى 18 أغنية كان آخرها كليب "رايحين نسهر" الذي طرحه في اليوم الأول من العام الجاري وحقق حتى الآن أكثر من 7 ملايين مشاهدة عبر قناته على "اليوتيوب.