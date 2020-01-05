ذا فويس كيدز يثبت أنه الأفضل.. والجمهور يطالب بعودة كاظم الساهر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأت يوم أمس أولى حلقات برنامج المواهب ذا فويس كيدز بموسمه الثالث، وأثارت الحلقة منذ انطلاقها ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتتصدر هذه المواقع، بعدما حازت على إعجاب الجمهور بشكل كبير، مؤكدين أن البرنامج ما زال يحتفظ بنجاحه، على نقيض بقية البرامج المخصصة للكبار.

في هذا الموسم، جرت تغييرات على لجنة التحكيم؛ إذ حل الفنان عاصي الحلاني بديلا عن الفنان العراقي كاظم الساهر، فيما حل الفنان محمد حماقي بديلا عن الفنان تامر حسني.

غياب كاظم الساهر كان واضحا؛ إذ طالب عدد من الجمهور بعودته لتصبح لجنة التحكيم مكونة من 4 أشخاص، مؤكدين أن وجوده له بريق مميز وإضافة كبيرة.

في المقابل، تصدرت نانسي عجرم التعليقات؛ إذ أثبتت مرة أخرى على خفة ظلها، وقدرتها بالتعامل مع الأطفال، بالإضافة إلى الحيوية والطاقة اللتين تضيفهما إلى البرنامج.

ورأى عدد كبير من الجمهور أن النجمين عاصي الحلاني ومحمد حماقي، كانا على قدر المسؤولية وإضافة جيدة للبرنامج، خاصة بعد الكيمياء المميزة التي جمعتهما بزميلتهما الفنانة نانسي عجرم.

هذا وصدمت مواهب الأطفال الجمهور بسبب قوتها وجودتها؛ إذ غنى الأطفال على المسرح أغاني طربية بجودة تفوق الكبار بحسب تعليق رواد السوشال ميديا.

Advertisements

كانت البداية مع الطفل خفيف الظل إياد قدورة والذي صدم الجمهور واللجنة بغنائه للموسيقار الراحل سيد درويش، ليختار قدورة الانضمام لفريق الفنانة نانسي عجرم، فيما التف عاصي الحلاني للطفل الأردني عبدالرحمن الخضور، والذي قدم فقرة مميزة بصوته الجبلي على المسرح.

الطفلة المصرية ياسمين أسامة أشعلت المسرح بصوتها القوي، وجعلت الحكام الثلاثة يلتفون إليها لتختار هي الانضمام لفريق حماقي.

مفاجأة الحلقة كانت الطفلة اليمنية خديجة، والتي غنت "ضناني الشوق" للفنان السعودي محمد عبده ليلتف إليها الفنان عاصي الحلاني، وبحسب عدد من المصادر، فإن خديجة كان من المفترض أن تشارك في المواسم الأولى إلا أن ظروف الحرب منعتها لتتمكن من الانضمام بهذا الموسم.

وختامها مسك كان مع الطفل محمد إسلام والملقب بـ "أبو العز" والذي أبهر اللجنة ليس فقط بغنائه بل بطريقة حديثه عن الفن الأصيل، ليختار الانضمام لفريق نانسي عجرم بعد منافسة قوية بين لجنة التحكيم.

وأثبت برنامج ذا فويس كيدز بحلقته الأولى أنه الأفضل والأنجح بين البرامج، وذلك بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها عبر السوشال ميديا، خاصة أن اختيار أعضاء لجنة التحكيم كان مناسبا جدا لبرنامج خاص للأطفال، لا سيما الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.