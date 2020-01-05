فوز العتيبي تقحم ميريام فارس في أزمة هند القحطاني وبدور البراهيم

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دخلت الناشطة السعودية فوز العتيبي، على خط أزمة مواطنتيها هند القحطاني وبدور البراهيم اللتين يهاجم بعضهما بعضا على حساباتهما في تطبيق "سناب شات"، معربة عن اندهاشها من الخليجيين الذين يبغض بعضهما بعضا.

وأقحمت فوز العتيبي الفنانة اللبنانية ميريام فارس في القصة للمقارنة بينها وبين الناشطة هند القحطاني، موضحة أن الخليجيين يهاجمون الثانية رغم أن سنها أصغر من الأولى ويتوددون لميريام فارس رغم أنها أكبر سنا من هند القحطاني.

ونشرت فوز العتيبي، مقطع فيديو للفنانة ميريام فارس وهي ترقص، وعلقت قائلة: "سبحان الله ليش حنا الخليجيين نبغض بعض؟! على الرغم من إن هند القحطاني أصغر من ميريام فارس إلا أن ربعنا يهاجمونها ويحسسونها إنها كبيرة وبنفس الوقت خاقين مع ميريام".

وتفاعل العديد من المتابعين مع تغريدة فوز العتيبي موضحين أن ما يحدث ما هو إلا عقدة التنقيص من السعوديات، فيما تحيز بعضهم لهند القحطاني، معلنين تضامنهم معها؛ لأنها امرأة جميلة تستطيع أن ترقص وتحافظ على رشاقتها رغم أنها أم لأربعة أطفال بغض النظر عن سنها.

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وتدخلت إحدى المتابعات بتعليق محرج فقالت: "يختي أحبك بس وش جاب رقص مريام لرقص هند ندعم الرقص الحلو مب الجنسية"، فردت عليها فوز العتيبي قائلة: "ما أتكلم عن موهبة الرقص أتكلم عن مهاجمتهم لها بحجة العمر وبنفس الوقت ميريام ونانسي كلهم أكبر منها وأمهات ويعتبرون ملكات المسرح الشابات اللي مشعللين موسم الرياض ليش كذا!!!".

وتشتعل الأمور حاليا بين هند القحطاني وبدور البراهيم؛ إذ اتهمت بدور مواطنتها هند بأنها يمنية وليست سعودية، وقامت بإجراء العديد من عمليات التجميل وتخفي عمرها الحقيقي، فيما ردت هند وقالت إنها لن تلفظ اسمها؛ لأن ذكره يرفع من مكانتها.

واتهمت هند، بدور بالغيرة، قائلة: "الغيرة قتلتك بسبب ما أنا فيه من متابعة وانتي عايزة تنشهري على قفايه، شوفي خشمك كيف؟ من الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى، وعاملة عشرات عمليات التجميل"، فيما ردت الثانية بالقول: "إحنا ما قلنا اتحجبي ولا فكي ولا اتستري ولا ما ترقصين هذا شيء يخصك وخشمي طبيعي مو فيه فيلر وأنا مواليد الثمانينات إنتي مواليد إيش يلا قولي".