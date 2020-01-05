عبدالله الرويشد يغادر الرياض بعد إلغاء حفله وأنغام لم تستكمل فقرتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - غادر الفنان السعودي عبدالله الرويشد الرياض دون أن يبدأ جلسته الغنائية في موسم "سمرات الرياض"، المُقامة بصحارى سيتي في منتره الثمامة البري بمحمية الملك خالد الملكية، حيث أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر تويتر، جمع بين الرويشد وسالم الهندي المدير التنفيذي لشركة روتانا وهو يطالبه بمغادرة المكان.

وجاء ذلك بعد إلغاء شركة روتانا المنظمة للجلسة الغنائية الحفل تمامًا بسبب سوء الأحوال الجوية بشكل مفاجئ في السعودية وهطول الأمطار بغزارة على المكان الذي يشهد الحفل والذي يقام في الهواء الطلق ورافق عبدالله الرويشد مجموعة من الأشخاص وكان يحتمي بمظلة بسبب شدة الأمطار.

وأعلنت إدارة موسم شتاء الرياض عن إيقاف الجلسة الغنائية تمامًا والتي كان يحييها اللبنانية ميريام فارس وتتوسطها الفنانة المصرية أنغام ويختتمها عبدالله الرويشد، حيث أنهت الأولى جلستها فيما لم تستكمل أنغام حفلها، أما عبدالله الرويشد، فلم يظهر للجمهور رغم تواجده مع أهل الصحافة والإعلام في مؤتمر صحفي وأجرى مقابلات قبل الحفل.

وكتب موسم شتاء الرياض عبر حسابه على تويتر فقال: "نعتذر سهرتنا ما راح تكمل عشان الأحوال الجويَّة ولسلامتكم وقفنا سمرة اليوم من سمرات شتاء الرياض صحارى سيتي".

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وللتأكيد على إلغاء الحفل شارك حساب "تذكرتك" بوستر الحفل الذي يجمع النجوم المذكورين وذلك عبر حسابه على تويتر وكتب: "إيقاف وصلة الفنان عبدالله الرويشد ضمن سمرات الرياض بسبب الأحوال الجوية".

وأحيت ميريام فارس حفلها الغنائي بتقديم وصلة من الغناء الذي أمتعت به الجمهور من بينها: "من عيوني، خلاني، قومي، يسألني مكانه وين"، كما غنت "كما الريشة للفنان أبو بكر سالم، و"يا ناعم العود" للراحل طلال مداح".

وأمتعت أنغام جمهورها بتقديم وصلة غنائية في جلستها التي تفاعل معها الجمهور، ومن بين الأغاني التي قدمتها: "وين تروح، سيدي وصالك، مستحيل، حلفتكم بالله، راح تذكرني"، وغيرها، كما غنت "هيبة ملك" للفنان عبدالمجيد عبدالله.

يُشار إلى أن مهرجان الرياض للعود ألغى حفلًا غنائيًا على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم شتاء الرياض في البوليفارد، بسبب سوء الأحوال الجوية أيضًا، وهو الحفل الذي كان يحييه كارول سماحة ومروان خوري ويارا، ولم يصعد على مسرح الحفل سوى الفنانة يارا فقط.