فيديو يوثق لحظة مقتل اللص في بيت نانسي عجرم.. والفنانة منهارة وترد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ضجت المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بخبر تعرض فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لهجوم مسلح من قبل شاب سوري، وقيام زوجها الدكتور فادي الهاشم بقتله بهدف الدفاع عن عائلته.

وانتشر قبل قليل فيديو يكشف لحظة اقتحام اللص للفيلا، وإطلاق الهاشم النار عليه وبالتالي قتله، فيما يظهر صوت الهاشم وهو يشرح حقيقة ما حدث للشرطة.

وبحسب الفيديو وكلام زوج نانسي عجرم، فإن اللص اقتحم المنزل نحو الساعة الثانية منتصف الليل محاولا البحث عن ما يسرقه، ليتفاجأ به الدكتور الهاشم ويحاول رميه بأحد الكراسي، فيما رفع اللص السلاح بوجه الهاشم بعدما عثر على محفظة نانسي عجرم، فيبدأ زوجها بمفاوضته، ليطلب اللص النقود والذهب.

وفي هذا الوقت ذهب الهاشم لإحضار مسدسه، بعد أن أبغلت نانسي الحراس، حيث دخل الحراس الثلاثة، فما كان من اللص إلا أن هددهم بالسلاح، ثم هرب متجها إلى غرفة بنات نانسي.

وهنا تدخل الهاشم وعلق أنه عندما عرف أن اللص اتجه إلى غرفة بناته لم يتمالك نفسه، مؤكدا أنه كان سيمزقه في حال وقع أي مكروه لبناته، ليسارع إلى إطلاق النار عليه من أجل الدفاع عنهن.

يشار إلى أن الدكتور فادي الهاشم يتواجد حاليا في التحقيق لقتله اللص، فيما انتشر الخبر بسرعة كبيرة في المواقع الإخبارية مع صورة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بإصابة طفيفة في قدمها، وعلى الرغم من أن عجرم لم تظهر في الفيديو، إلا أن الهاشم كشف في أحد المقاطع أنه لن ينشر الفيديو الخاص بزوجته؛ لأن الفنانة كانت تبدل ملابسها آنذاك.

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وردت نانسي عبر تلفزيون "إم تي في" أنها وعائلتها بخير الآن، لكنها ليست بصدد الحديث عن الموضوع هذه اللحظة، حيث بدت عليها آثار الصدمة واضحة.

هذا وانهالت كلمات الدعم والمؤازرة من المشاهير ونجمات الفن للفنانة اللبنانية وعائلتها ومن ضمنهم الفنانة اليسا، والفنانة كارول سماحة، والفنانة سيرين عبدالنور، وعدد كبير من النجوم الذين تمنوا لعجرم وعائلتها السلامة وتخطي هذا الحادثة التي وصفوها بالتجربة المرعبة والصعبة خاصة على الفتيات.

فيما طالب عدد كبير بقيام الأجهزة الأمنية بواجبها أكثر وحماية المنازل والأسر بشكل أفضل، مؤكدين أن هذه الحادثة نتيجة "الفلتان" على حد قولهم الذي تشهده لبنان.

يُشار إلى أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم كانت تصدرت محرك البحث غوغل منذ الصباح الباكر بسبب عرض الحلقة الأولى من برنامج المواهب ذا فويس كيدز يوم أمس السبت.