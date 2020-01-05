صناع "عطل فني" يطيرون إلى السعودية

تسافر أسرة مسرحية "عطل فني" إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، من أجل بدء البروفات هناك استعدادا لانطلاق العرض بدءاً من 8 يناير ولمدة 5 ليال لتنهى العروض يوم 12 من نفس الشهر، على مسرح بكر الشدي، البوليفارد، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى، حيث تم الانتهاء من البروفات بالقاهرة والتى استمرت طوال الأسابيع الماضية بشكل مكثف قبل السفر الى السعودية.

من ناحية أخرى انتهى صناع المسرحية من تسجيل 6 أغانى ، و أغانى من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد وحيد كنيج، وهندسة صوت ماهر صلاح، ويغنى بعضهم المطرب عماد كمال. "عطل فنى" بطولة أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو وآيتن عامر، ونشوي مصطفى، وإسماعيل فرغلي، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقي أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسني وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح، بعد تقديمهم عدداً من الأفلام الكوميدية وأيضاً المسلسلات خلال السنوات الماضية.

هشام ماجد وشيكو انتهيا مؤخرا من تصوير آخر مشاهد مسلسلهما "اللعبة" الذى تم تأجيل عرضه من شهر رمضان المقبل وتقرر مؤخراً عرضه فى رمضان 2020، ويشارك فى بطولته مى كساب، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، محمد سلام، ميرنا جميل، سامى مغاورى وتأليف فادى أبو السعود ومحمد صلاح خطاب وإخراج معتز التونى.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

شيكو وهشام وأكرم حسني يسجلون أغاني "عطل فني"

هشام ماجد ضيف أحمد أمين في "الفاميليا"