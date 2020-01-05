وفاة مغنى شهير على المسرح أمام جمهوره

توفي جوليان سيزار، المغني البرازيلي، عن عمر يناهز الـ58 عاما، حيث عانى من أزمة قلبية خلال وجوده على المسرح، وكان يغنى في ولاية بارانا، جنوب البرازيل.
انتشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إنه يوثق لحظة سقوط المطرب على المسرح أمام جمهوره أثناء غنائه، بينما حاول مسعفون إنعاشه دون جدوى.
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