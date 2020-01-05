شكرا لقرائتكم خبر عن أديل بلوك جديد بعد فقدانها 20 رطلا: فخورة بنفسى وأشعر بالجاذبية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت المطربة البريطانية "أديل" جمهورها حول العالم، بفقدان الكثير من وزنها خلال الفترة الماضية، وظهرت بـ"لوك" مختلف تماما خلال قضائها إجازة رأس السنة والعام الجديد على شاطئ جزيرة أنجيلا، وهى منطقة بريطانية تقع فى منطقة البحر الكاريبى، الجمعة الماضية، وكانت ترتدى فستانًا منقوشًا من اللونين الأبيض والأسود، وهى تستمتع بالشمس والمياه على رمال الشاطئ، بصحبة المطرب البريطانى هارى ستايلز، عضو فرقة ون دايركشن، والإعلامى والممثل الكوميدى الإنجليزى جيمس كوردين.



أديل على الشاطئ

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن المطرب الإنجليزية صاحبة الـ31 عاما، فقدت نحو 20 رطلا من وزنها، وأن الأمر استغرق بعض الوقت للانخراط فى روتين تمرين منتظم واتباع عادات غذائية صحية.

ونقلت الصحيفة البريطانية، قول "أديل" بعد خسارة وزنها: "أنا سعيدة للغاية وأشعر بالجاذبية أكثر من أى وقت مضى، أبدو رائعة وفخورة بنفسى جدا"، مضيفة: "لقد تعلمت الكثير عن نفسى، وفقدان الوزن أصبح أمرًا سهلاً بالفعل".





فقدان أديل لهذه الكيلو جرامات الزائدة، أحدث حالة من الانقسام والجدل لرواد السوشيال ميديا، حيث تباينت الآراء بين المغردين، حيث قالت إيمان: "هو ايه اللى انتى هببتيه ده يا أخت Adele"، وقال محمد علوان: " ليه كده.. ده أنا كنت بحب خدودك"، فيما قال حجازى: " أديل بعد ما خست، كده قمر وكده قمر".

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وكانت النجمة العالمية "أديل"، ظهرت أيضا فى وزن أقل بكثير، خلال جلسة تصوير جديدة لها بمناسبة عيد الميلاد والكريسماس مع بابا نويل.

وشاركت أديل، جمهورها بصور لها عبر حسابها بموقع إنستجرام، بالأبيض والأسود، موجهة التهنئة لمتابعيها، قائلة، "عيد ميلاد سعيد وعطلة سعيدة للجميع".





وفى الشهور الماضية، كانت العالمية أديل حديث المواقع الإلكترونية، بعد أن فاجأت النجمة الإنجليزية الكبيرة محبيها، بفقدانها للكثير من وزنها فى أحدث ظهور لها خلال مشاركتها بحفل عيد ميلاد المغنى دريك بهوليوود.















