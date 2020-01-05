شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع زوج نانسى عجرم بعد قتله لص.. ومدير أعمالها: لا خطورة على صحتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمرت القاضية اللبنانية غادة عون، بالتحقيق مع الدكتور فادى الهاشم، زوج الفنانة نانسى عجرم، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية، بعد قتله السورى محمد حسن الموسى، اللص الذى حاول اقتحام الفيلا الخاصة بهما فى نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة، وتبادل الطرفان إطلاق النار انتهت بمقتل اللص.





من جانبه، طمأن جيجى لامارا، مدير أعمال الفنانة نانسى، محبى الفنانة اللبنانية، قائلا بإنها بخير لكنها أصيبت ببعض الرضوض فى قدمها ولا خطورة على صحتها.

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إصابة نانسى عجرم

وكشفت صحف لبنانية، اليوم، الأحد، عن تفاصيل جديدة، بشأن واقعة محاولة سرقة منزل الفنانة اللبنانية، نانسى عجرم، وأفادت مصادر قريبة من التحقيق، أن السارق تمكن من التسلل ليلا إلى داخل المنزل مسلحا بمسدس، تمكن بواسطته من إبعاد 3 حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل المنزل، ولم يتمكن زوج عجرم من ردعه، رغم محاورته له وعرضه المال عليه للمغادرة، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

وتابع السارق طريقه إلى غرفة تنام فيها بنات نانسي عجرم، مهددا بقتل من يعترض طريقه بمسدسه يمينا ويسارا، وعندما أصر على التوجه الى غرفة البنات، حاول زوج عجرم ردعه عن ذلك، من دون هوادة، عندها عاجل السارق بطلقات نارية أدت إلى مقتله.

واعتبرت مصادر التحقيق ، أن زوج عجرم الذي هو قيد التحقيق كان في حال الدفاع المشروع عن النفس، في اعتبار أن السارق اقتحم منزله وهاجم أفراد أسرته مسلحا بمسدس، ليتبين بعد حصول الحادث أنه مسدس خلبي.