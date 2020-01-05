شكرا لقرائتكم خبر عن أديل وهارى ستايل فى إحدى الجزر الكاريبية.. قصة حب أم تعاون فنى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية آديل قررت أن تعيش حياتها بشكل مختلف و ذلك بعد ان فقدت الكثير من وزنها و انفصلت عن زوجها سيمون كونيكي والد ابنها الوحيد.

والتقطت أمس عدسات مصوري " البابارتزي " عدة صور للنجمة آديل خلال قضاء عطلتها مع النجم العالمي هاري ستايل العضو السابق للفريق الغنائي الشهير " one direction " ، حيث ظهرت آديل البالغة من العمر (31 عاما) مع هاري ستايلز في جزيرة أنجيلا الموجودة في منطقة البحر الكاريبي .



النجمة اديل

وبظهور الثنائي معا بدأت التكهنات حول وجود تعاون بينهما في إحدى أغنيات ألبوم أديل الجديد الذي سوف تطلقه خلال العام ، في حين تكهن آخرون أنه من الممكن أن تكون بداية قصة حب جديد و خاصة أن آديل لم تظهر مع نجم الراب سكيبتا الذي ارتبطت معه بقصة حب كشفت عنها في شهر أكتوبر الماضي .

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وظهرت آديل بالصور التي التقطت لها علي الشاطئ و هي مرتديه فستان قصير باللون الأسود يحمل بعض النقوش ذات اللون البيج ذو تصميم بسيط و أكمام طويلة و هو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Reformation " ووصل سعره إلى 255 جنيه استرليني، ولم تنس آديل أن تكمل أناقتها و اختارت سكارف بإحدى درجات اللون الأحمر.

يذكر أن آديل كانت قد أعلنت مؤخرا أنها ستطلق ألبومها الغنائي خلال 2019 وذلك بعد أن كانت تتردد باستمرار على الاستوديو الموجود في مانهاتن إلا أنها لم تطلقه حتي الان وهو ما أثار الكثير من الجدل .



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