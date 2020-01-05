شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة..سارق منزل نانسى عجرم هدد بدخول غرفة بناتها وزوجها قيد التحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحف لبنانية، اليوم، الأحد، عن تفاصيل جديدة، بشأن واقعة محاولة سرقة منزل الفنانة اللبنانية، نانسى عجرم، وأفادت مصادر قريبة من التحقيق، أن السارق تمكن من التسلل ليلا إلى داخل المنزل مسلحا بمسدس، تمكن بواسطته من إبعاد 3 حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل المنزل، ولم يتمكن زوج عجرم من ردعه، رغم محاورته له وعرضه المال عليه للمغادرة، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

السارق بعد مقتله على يد زوج نانسى

وتابع السارق طريقه إلى غرفة تنام فيها بنات نانسي عجرم، مهددا بقتل من يعترض طريقه بمسدسه يمينا ويسارا، وعندما أصر على التوجه الى غرفة البنات، حاول زوج عجرم ردعه عن ذلك، من دون هوادة، عندها عاجل السارق بطلقات نارية أدت إلى مقتله.

واعتبرت مصادر التحقيق ، أن زوج عجرم الذي هو قيد التحقيق كان في حال الدفاع المشروع عن النفس، في اعتبار أن السارق اقتحم منزله وهاجم أفراد أسرته مسلحا بمسدس، ليتبين بعد حصول الحادث أنه مسدس خلبي.

Advertisements

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن شابا من التابعية السورية (مواليد العام 1989)، دخل فجر اليوم ملثما إلى فيلا الفنانة نانسى عجرم ، فى نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة، وفوجئ السارق بزوج نانسى عجرم الدكتور فادي الهاشم فعمد إلى إشهار مسدسه في وجهه، وحصل تبادل إطلاق نار بين الإثنين أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية ومازالت التحقيقات جارية.