شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة للص الذى حاول سرقة فيلا الفنانة نانسى عجرم بعد مقتله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلق فادى الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، النار على لص حاول سرقة الفيلا الخاصة بهم فى منطقة نيو سهيلة كسروان، مما أدى إلى مقتل اللص بعد تبادل إطلاق النار بين الطرفين، قبل وصول عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية لمتابعة التحقيقات.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام "الوكالة الرسمية اللبنانية"، فإن السورى محمد حسن الموسى مواليد العام 1989، دخل فجر اليوم ملثما إلى فيلا الفنانة نانسى عجرم، فى نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادى الهاشم، فعمد إلى إشهار مسدسه فى وجه، فحصل إطلاق نار بين الإثنين، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية.









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وكانت المطربة اللبنانية نانسى عجرم، استقبلت العام الجديد 2020، من إمارة أبوظبى في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تحيى نانسى حفل رأس السنة فى أبوظبى، ونشرت النجمة اللبنانية صورتها عبر إنستجرام، مهنئة جمهورها ومتابعيها، وقد اكتفت بالتعليق على الصورة بقولها "سنة جديدة سعيدة".

يأتى هذا بعدما اختتمت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، حفل رأس السنة بمسرح جزيرة المارية بأبوظبى، ضمن احتفالات رأس السنة، بأغنية "بدنا نولع الجو" التى أعادتها للمرة الثانية، وسط أجواء احتفالية من الجمهور الذى حضر مبكراً لحضور الحفل، الذى قدمت فيه نانسى أغانيها الشهيرة منها "أطبطب وأدلع"، "ماشى حدي"، "معقولة الغرام"، "مشتاقة ليك"، "ما فيا عيش الا معك"، "اخصامك اه"، "بتفكر فى اية"، "الدنيا حلوة"، "واثق بحاله".

وأحيت نانسى عجرم مؤخراً حفلا غنائياً كبيراً ضمن فعاليات موسم الرياض فى المملكة العربية السعودية، يوم 17 ديسمبر فى مسرح أبو بكر سالم، بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه، وشاركها الحفلة الفنانان وائل جسار ووائل كفورى، حيث أشعلت الحفل بالعديد من أغانيها الشهيرة التى تفاعل معها الجمهور وأطلت فى الحفل بفستان أحمر خطفت به الأضواء.