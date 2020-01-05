شكرا لقرائتكم خبر عن خطف منى زكى فى البرومو الدعائى الأول لفيلم "الصندوق الأسود".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الجهة المنتجة لفيلم منى زكى الجديد "الصندوق الأسود" عن الإعلان الدعائي الأول، والذي يشارك فى بطولته كل من الفنان محمد فراج ،مصطفى خاطر، وتأليف أحمد وهيثم الدهان و أخرج محمود كامل، وذلك استعدادًا لطرحة بدور العرض خلال الفترة القادمة، وظهرت منى وهى فى مطاردات بين فراج وخاطر وهم ملثمين ومحاولة خطفها.

فيلم "الصندوق الأسود" ينتمى لنوعية أعمال الإثارة والتشويق، وتظهر منى طوال أحداث فيلم "الصندوق الأسود"، فى دور إمرأة حامل تحمل الكثير من الأسرار والألغاز حول حملها والفيلم ينتمى لنوعية الإثارة والتشويق.

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ومن ناحية أخرى، أوشكت منى زكى على الانتهاء من تصوير مشاهدها في فيلم "العنكبوت"، مع النجم أحمد السقا، للمخرج أحمد نادر جلال وتأليف محمد ناير، ويشاركهم البطولة النجم ظافر العابدين، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.

وتجسد منى زكى خلال أحداث فيلم "العنكبوت" بجانب السقا دور مرشدة سياحية وتتورط مع السقا فى أحداث الفيلم بسبب شقيقه ظافر العابدين الذى يعود من الخارج وتبدأ الصراعات بينهما.