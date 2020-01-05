شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لنانسى عجرم بعد إصابتها فى سطو مسلح على منزلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعرضت الفنانة نانسى عجرم لإصابة طفيفة فى ساقها، بعد تعرض منزلها ​ فجر اليوم الأحد لمحاولة سرقة لكن الدكتور ​فادي الهاشم​ زوج الفنانة نانسي عجرم قام بمواجهة السارق الذى كان يحمل السلاح، وبعد تبادل إطلاق النار قتل السارق .

وتبادلت المواقع اللبنانية الخبر حيث شهد منزل عائلة النجمة نانسي عجرم حادثا مروّعا، إثر إطلاق نار متبادل بين زوجها الدكتور فادى الهاشم وسارق اقتحم منزلهما، ما أدى الى مقتل الأخير.

وأقدم فجر اليوم الأحد السوري محمد حسن الموسى، وهو من مواليد العام 1989على الدخول ملثما إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة، وفقا للنهار اللبنانية.

وفوجئ السارق بزوج نانسى عجرم الدكتور فادي الهاشم فعمد إلى إشهار مسدسه في وجهه، وحصل تبادل إطلاق نار بين الإثنين أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية ومازالت التحقيقات جارية.

Advertisements

كانت نانسى عجرم أحيت قبل أيام حفل رأس السنة في أبوظبى، ونشرت النجمة اللبنانية صورتها عبر إنستجرام، مهنئة جمهورها ومتابعيها، وقد اكتفت بالتعليق على الصورة بقولها "سنة جديدة سعيدة".

واختتمت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، حفل رأس السنة بمسرح جزيرة المارية بأبوظبى، ضمن احتفالات رأس السنة، بأغنية "بدنا نولع الجو" التى أعادتها للمرة الثانية، وسط أجواء احتفالية من الجمهور الذى حضر مبكراً لحضور الحفل، الذى قدمت فيه نانسى أغانيها الشهيرة منها "أطبطب وأدلع"، "ماشى حدي"، "معقولة الغرام"، "مشتاقة ليك"، "ما فيا عيش الا معك"، "اخصامك اه"، "بتفكر فى اية"، "الدنيا حلوة"، "واثق بحاله".

كما أحيت نانسى عجرم مؤخراً حفلا غنائياً كبيراً ضمن فعاليات موسم الرياض فى المملكة العربية السعودية، يوم 17 ديسمبر فى مسرح أبو بكر سالم، بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه، وشاركها الحفلة الفنانان وائل جسار ووائل كفوري، حيث أشعلت الحفل بالعديد من أغانيها الشهيرة التى تفاعل معها الجمهور وأطلت فى الحفل بفستان أحمر خطفت به الأضواء.