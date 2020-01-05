شكرا لقرائتكم خبر عن اقتحام منزل نانسى عجرم.. وزوجها يقتل السارق بعد تبادل إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض منزل الفنانة ​نانسي عجرم​ فجر اليوم الأحد لمحاولة سرقة لكن الدكتور ​فادي الهاشم​ زوج الفنانة نانسي عجرم قام بمواجهة السارق الذى كان يحمل السلاح، وبعد تبادل إطلاق النار قتل السارق .

وتبادلت المواقع اللبنانية الخبر حيث شهد منزل عائلة النجمة نانسي عجرم حادثا مروّعا، إثر إطلاق نار متبادل بين زوجها الدكتور فادى الهاشم وسارق اقتحم منزلهما، ما أدى الى مقتل الأخير.

وأقدم فجر اليوم الأحد السوري محمد حسن الموسى، وهو من مواليد العام 1989على الدخول ملثما إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة، وفقا للنهار اللبنانية.

وفوجئ السارق بزوج نانسى عجرم الدكتور فادي الهاشم فعمد إلى إشهار مسدسه في وجهه، وحصل تبادل إطلاق نار بين الإثنين أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية ومازالت التحقيقات جارية.

كانت نانسى عجرم أحيت قبل أيام حفل رأس السنة في أبوظبى.

ونشرت النجمة اللبنانية صورتها عبر إنستجرام، مهنئة جمهورها ومتابعيها، وقد اكتفت بالتعليق على الصورة بقولها "سنة جديدة سعيدة".

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كما أحيت نانسى عجرم مؤخراً حفلا غنائياً كبيراً ضمن فعاليات موسم الرياض فى المملكة العربية السعودية، يوم 17 ديسمبر فى مسرح أبو بكر سالم، بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه، وشاركها الحفلة الفنانان وائل جسار ووائل كفوري، حيث أشعلت الحفل بالعديد من أغانيها الشهيرة التى تفاعل معها الجمهور وأطلت فى الحفل بفستان أحمر خطفت به الأضواء.