شكرا لقرائتكم خبر عن سلاف فواخرجى لوالدها: الله ياخد من عمرى ويعطيك يا أصدق قلب وأدفى حضن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغزلت الفنانة السورية سلاف فواخرجى، فى والدها الناقد السينمائى محمد فواخرجى، ووصفته بأنه أصدق قلب وأدفى حضن وأحن إنسان، مشيرة إلى أن الأسرة والأهل هم الذين يحبوننا حب خالص بدون حدود وأنهم هم العزوة والسند والملجأ وقت الأزمات، ونشرف سلاف، صورة لها برفقة والدها عبر انستجرام، صحبتها بتعليق: "لما بتضيق الدنيا فينا، منرجع بلحظة أطفال بحضن أهالينا، اللى مهما صار بيبقوا بيحبونا حب خالص ومالو حدود، اللى زعلك بيكسر لهم قلبهم أكتر من قلبك، واللى دمعتك بتحفر خدهم قبل ماتنزل من عينك، اللى حتى لو تعبوا بيبقوا هنن عزك وسندك وملجأك".



سلاف ووالدها محمد فواخرجى

وتابعت سلاف: "بابا يا أصدق قلب وأدفى حضن وأحن انسان، بحبك، الله ياخد من عمرى ويعطيك".



سلاف فواخرجى

وكانت الفنانة السورية، ودعت عام 2019، بجلسة تصوير جديدة ذات طابع تراثى، حيث التقطت مجموعة من الصور مرتدية فستان أسود مع وشاح أسود طويل، فيما وقفت أمام باب تظهر عليه معالم فن معمارى تاريخى.

من ناحية أخرى، تنتظر الفنانة السورية سلاف فواخرجى عرض مسلسل "خط ساخن" الذى يعيدها إلى الدراما المصرية بعد فترة غياب طويلة، حيث يتبقى لها عدد من المشاهد وتنتهى من تصوير العمل بأكمله الذى كان من المفترض طرحه من حوالى عام ولكنه تأجل لأكثر من مرة.

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تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى حول العديد من القضايا المصرية، التى شغلت بال المصريين فى الآونة الأخيرة، والعمل يعيد سلاف إلى الدراما المصرية بعد فترة غياب طويلة، حيث كان آخر مسلسل مصرى شاركت فيه هو "كليوباترا" الذى عُرض عام 2010.

مسلسل "خط ساخن" بطولة الفنان حسين فهمى، صلاح عبد الله، سميرة عبد العزيز، نضال الشافعى، ميدو عادل، سهر الصايغ، حسنى شتا، دنيا المصرى، وغيرهم من الممثلين، وهو من تأليف فوزية حسين، إخراج حسنى صالح.