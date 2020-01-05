زوج نانسي عجرم يقتل لصًا اقتحم منزلهما مسلحًا بغرض السرقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف موقع جريدة النهار اللبنانية، عن تعرض منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم، في نيو سهيلة كسروان، لمحاولة سرقة بالساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 5 يناير، مؤكدًا حدوث مواجهة بين السارق والهاشم.

وأشار الموقع إلى أن الهاشم والسارق تبادلا إطلاق النار، ونتج عن ذلك سقوط اللص قتيلًا، وحضرت الشرطة للتحقيق، وكشف ملابسات الواقعة.

وبحسب التحقيقات التي نشرها "النهار"، فإن السارق تسلل ليلًا مسلحًا بمسدس، هدد به حراس ثلاثة أمام المنزل، ولم يستمع لكلمات الهاشم الذي عرض عليه المال حتى يغادر دون أن يؤذي أي شخص في البيت، خوفًا على بناته الثلاثة الذي كان السارق في طريقه إلى حجرتهن، فأطلق الهاشم عليه طلقات نارية لمنعه من اقتحام الغرفة.

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وأشارت التحقيقات إلى أن الهاشم كان في حالة دفاع عن النفس وعن أسرته، بعد التأكد من مهاجمة السارق للمنزل وهو مسلح.

وعبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، كتب الصحفي اللبناني سعيد حريري أكثر من تغريدة خاصة بالواقعة، جاءت على النحو التالي "مقتل شاب تسلل إلى فيلا نانسي عجرم بغرض السرقة"، "تفيد المعلومات الأولية بأن سارق فيلا نانسي عجرم من الجنسية السورية ولحظة تسلله بهدف السرقة تصدّى له زوجها الدكتور فادي الهاشم، فأشهر السارق مسدسه بوجهه وحصل تبادل لإطلاق النار بين الاثنين"، "مصادر مقرّبة من التحقيق تعتبر أن الدكتور فادي الهاشم زوج نانسي عجرم كان في حال الدفاع المشروع عن النفس بعدما توجّه السارق داخل المنزل مشهرًا مسدسه، ومصرًا على التوجه إلى الغرفة التي تنام فيها البنات دون أن تنفع محاولات الهاشم ردع السارق عبر عرض المال عليه لمغادرة المنزل".

يُذكر أن نانسي عجرم تشارك الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز"، الذي بدأ عرض أولى حلقاته أمس السبت 4 يناير، وتضم لجنة التحكيم الفنان عاصي الحلاني والفنان محمد حماقي.