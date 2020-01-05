إيرادات السبت.. "Jumanji: The Next Level" الأول و"Last Christmas" الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Jumanji: The Next Level" بطولة Dwayne Johnson في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق أمس السبت 4 يناير، إيراد قُدر بـ438 ألفًا و488 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "The Grudge" بطولة Tara Westwood، وحقق 160 ألفا و690 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Frozen 2" محققًا 102 ألف و521 جنيها، وحصل على المركز الرابع فيلم "Spies in Disguise" بعد تحقيقه 84 ألفًا و585 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "knives out" وحقق 68 ألفًا و150 جنيها، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Star Wars" محققًا 32 ألفًا و933 جنيها، وحصل على المركز السابع فيلم "Last Christmas" وبلغ إيراده 28 ألفًا و857 جنيهًا.