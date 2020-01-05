خاص| لماذا لم تقدم إيناس الدغيدي فيلمًا من تأليف إحسان عبدالقدوس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت المخرجة إيناس الدغيدي، إن الكاتب والروائي الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، كان يهتم كثيرًا بالعلاقات الإنسانية، وشهدت أعماله الأدبية اهتمامًا كبيرًا من قِبل صنّاع السينما، الذين تنافسوا على شراء حق تقديم كل عمل أدبي جديد يكتبه.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، معلقة على عدم قيامها بإخراج أي عمل أدبي من تأليفه "شفت الصراعات اللي كانت بتحصل عشان صناع السينما يفوزوا بتقديم رواياته، ويمكن ده اللي خلاني معرفتش أعمل عمل ليه".

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إيناس ترى أن إحسان من الشخصيات المهمة في صناعة السينما، ليس فقط كأديب له قيمة أدبية عالية "لولاه لما كانت السينما المصرية".

وعن أحب الأفلام السينمائية إليها والتي قُدمت عن روايات إحسان، قالت "بحب كتير من أفلامه: أنف وثلاث عيون، أبي فوق الشجرة، وكل أفلامه حلوة وعملت الذاكرة السينمائية في حياتنا".

إحسان عبدالقدوس ولد في 1 يناير من عام 1919، وتوفي يوم 12 يناير عام 1990، أثرى السينما المصرية بأكثر من 50 فيلمًا مأخوذة عن نصوصه الأدبية، بينها "الراقصة والسياسي"، "لا تطفئ الشمس"، "ونسيت أني امرأة"، "حتى لا يطير الدخان"، "انتحار صاحب الشقة"، "أيام في الحلال"، "العذراء والشعر الأبيض"، "الراقصة والطبال".