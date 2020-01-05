في 4 أيام.. إيرادات "دفع رباعي" لأحمد بدير تتجاوز 80 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الأربعاء الموافق 1 يناير، فيلم "دفع رباعي" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر في موسم رأس السنة.

وحقق الفيلم في رابع أيام عرضه السبت 4 يناير، إيرادًا بلغ 15 ألفًا و833 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في أربعة أيام 81 ألفًا و166 جنيهًا.

"دفع رباعي" تأليف خالد سليمان، سيناريو وحوار محمد عواد، بطولة أحمد بدير، محسن منصور، أحمد عزمي، سناء يوسف، إخراج إيهاب عبداللطيف.