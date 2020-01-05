تراند اليوم : شقيقة هيفاء وهبى تنشر صورة عارية لمؤخرتها:« Happy new year»



نشرت الفنانة اللبنانية رولا يموت، صورة مثيرة للغاية وصادمة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إذ ظهرت شبه عارية تمامًا، كاشفة عن مؤخرتها، وذلك بمناسبة العام الجديد.

وظهرت رولا في الصورة بملابس داخلية من الستراس ومكتوب عليها Happy new year فيما جلست وقد أدارت ظهرها للكاميرا بطريقة نصف جانبية، واللافت كان كشفها لمؤخرتها من جديد بإعتمادها "سترينغ"، بعدما كانت آخر صورة عارية لها نشرتها في الصيف وهي جالسة على كرسي خشبي.

رولا كانت أعلنت منذ فترة عن تحضيرها لأغنية جديدة بعنوان :"آه منك يا رولا"، علماً أن الأغنية الأولى "أنا رولا" التي تتغنى بها بنفسها كانت طرحتها على طريقة الفيديو كليب منذ 3 سنوات.

وأثارت الصورة انتقادات واسعة رغم أن "لاولا" دائمة إثارة الجدل بنشر صور جريئة للغاية.



